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01:08, 9 декабря 2023Мир

Китай указал на цинизм и двойные стандарты США

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь: США демонстрируют двойные стандарты

Фото: Global Look Press

Позиция Вашингтона относительно конфликта между Израилем и Палестиной демонстрирует всему миру пример двойных стандартов и цинизма. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь, пишет ТАСС.

Он высказался о наложении вето США на резолюцию Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в Совбезе ООН с требованием прекращения огня в зоне палестино-израильского кризиса. Китайский дипломат указал на то, что США одновременно потворствуют продолжению боев и выступают за предотвращение разрастания конфликта.

«Это самообман. Потворствовать продолжению боев, упоминая о защите женщин, детей, прав человека, крайне цинично. Все это демонстрирует нам, что такое двойные стандарты», — подчеркнул он. Чжан Цзюнь добавил, что Китай разочарован действиями США.

Ранее стало известно, что Вашингтон наложил вето на проект резолюции по сектору Газа. За принятие документа проголосовали 13 членов Совбеза, однако Соединенные Штаты наложили вето на проект.

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      Марина Совина
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