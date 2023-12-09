Экономист посоветовал иностранную валюту для сбережений

Экономист Зарипов посоветовал вкладываться в гонконгский доллар и дирхам

Кандидат экономических наук Ильяс Зарипов назвал россиянам альтернативу вложениям в валюты «недружественных» стран. Советом по сбережениям он поделился в интервью «Газете.RU».

По словам экономиста, сейчас вкладываться в «недружественные» валюты опасно, так как существует риск, что они могут быть заморожены в любое время. Кроме того, опасно приобретать и валюты Казахстана, Турции и Индии — они обладают повышенной волатильностью, а рупии нельзя вывозить из Индии.

«Если валюта используется для формирования накоплений, нужно выбирать стабильные иностранные валюты, не сильно подверженные девальвации. В данной ситуации, кроме китайского юаня, можно рассмотреть вложения в гонконгский доллар и дирхам ОАЭ», — заявил специалист.

Высокий спрос на валюту в ноябре может быть связан с привычкой россиян покупать доллары и евро в ситуациях, когда рынок колеблется, считает кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он также посоветовал не спешить приобретать валюту.