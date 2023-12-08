Экономист объяснил высокий спрос на валюту в ноябре

Экономист Григорьев: высокий спрос на валюту в ноябре связан с привычкой россиян

Высокий спрос на валюту в ноябре связан с привычкой россиян покупать доллары и евро в ситуациях, когда рынок колеблется. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он также посоветовал не спешить приобретать валюту.

«Это было связано с традиционно сложившимся отношением к иностранной валюте за практически все постсоветское время. Поскольку доллар и евро надежнее, чем рубль, и рубль периодически обесценивается по отношению к ним, лучше держать деньги в иностранной валюте. Эти тенденции усиливаются тогда, когда начинает слабеть рубль, что и происходило осенью. Хотя на растущем рынке покупать не надо, все покупают, боясь, что рубль упадет еще сильнее. Это в значительной степени мотивировало спрос», — объяснил он.

Несмотря на то, что доллар отыграл часть своих потерь за последние дни, скорее всего, тенденция последних недель на укрепление рубля продолжится. Доллар можно будет купить дешевле, чем сейчас, поэтому я бы не спешил Владимир Григорьев экономист

В ноябре спрос россиян на доллары и евро достиг почти максимальных значений. За месяц они прибрели валюты на 160 миллиардов рублей, что на треть больше, чем в октябре. Об этом со ссылкой на обзор рисков финансового рынка от Центробанка сообщил «Коммерсантъ».

Центробанк объясняет новое ослабление рубля завершением налогового периода и покупкой валюты для импортеров.