Россияне начали активно скупать доллары и евро

Центробанк сообщил о резком спросе россиян на доллары и евро в ноябре

В ноябре спрос россиян на доллары и евро достиг почти максимальных значений, за месяц они прибрели валюты на 160 миллиардов рублей, что на треть больше, чем в октябре. Об этом со ссылкой на обзор рисков финансового рынка от Центробанка пишет «Коммерсантъ».

По мнению главы отдела доверительного управления инвесткомпании «Солид» Михаила Королюка, таким образом граждане дали понять, что считают укрепление рубля временным явлением. Вместе с тем он назвал подобную стратегию не самым продуманным шагом, потому что в любой момент Мосбиржа может попасть под санкции, и неизвестно, что будет с активами.

«Люди, которые приобретают доллар, не верят, что курс удержат. Но если бы мне пришла в голову идея спекулировать на долларе, я бы купил фьючерс», — объяснил эксперт. Королюк добавил, что никто не знает, остались ли доллары на Мосбирже реально.

По состоянию на 8 декабря доллар находится в интервале 91-92 рублей, что выше ноябрьских значений, однако пока далек от максимумов сентября и октября. Экономист Сергей Хестанов считает, что до конца года серьезных потрясений ждать не приходится.

В пользу рубля может сыграть повышение ключевой ставки, которое ожидает рынок, а минусом остается динамика цен на нефть. В последнюю неделю они потеряли более десяти процентов, а российский сорт Urals стал продаваться дешевле ценового потолка.

Центробанк объясняет новое ослабление рубля завершением налогового периода и покупками валюты для оплаты импорта, который по-прежнему приходится покупать в основном в валютах недружественных государств.

