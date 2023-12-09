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13:30, 9 декабря 2023Россия

Житель Нижнего Новгорода устроил самоподжог возле «Пятерочки»

SHOT: житель Нижнего Новгорода поджег себя возле магазина «Пяторочка»
СюжетСтрельба в школе

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Житель Нижнего Новгорода совершил самоподжог возле магазина «Пятерочка». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации медиа, инцидент произошел на Краснозвездной улице в Советском районе. Очевидцы заявили, что неизвестный зашел в магазин и начал вести себя неадекватно — кричал, что его хотят убить. После чего он устроил самоподжог.

Работу «Пяторочки» приостановили, из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Мужчина получил ожоги 70 процентов тела, его доставили в ожоговый центр. Личность пострадавшего установить не удалось.

Ранее журналисты SHOT сообщили, что устроившая 7 декабря стрельбу в Брянске ученица планировала поджог школы. В частности, в ее рюкзаке нашли бутылку с растворителем, спички и несколько зажигалок.

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      Андрей Ставицкий
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