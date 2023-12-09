Хантер Байден описал Илона Маска фразой «плевать на всех, кроме себя»

Хантер Байден раскритиковал Маска из-за его отношения к американской демократии

Сын президента США Хантер Байден описал миллиардера Илона Маска фразой «плевать на всех, кроме себя». Он раскритиковал предпринимателя за безразличное отношение к демократии в стране, сообщает РИА Новости.

«Илону Маску плевать на эту чертову первую поправку [конституции США, защищающей свободу слова]. Ему наплевать на всех, кроме него самого», — объявил Байден.

Ранее стало известно, что в 2019 году сын Джо Байдена получил более 250 тысяч долларов от инвестора из Китая Ли Сян Шэна на адрес своего отца. Глава комитета по надзору Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер утверждал, что Джо Байден знал о подобных финансовых операциях своего сына.

Кроме того сообщалось, что Хантер десятки раз звонил своему отцу во время его вице-президентства, чтобы привлечь потенциальных деловых партнеров и зарубежных инвесторов. Он использовал отца в качестве козыря более чем на четверти деловых встреч.