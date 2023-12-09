Хозяин кафе избил посетителя битой и разбил его смартфон

В Алтайском крае мужчину избил хозяин кафе во время завтрака

В селе Троицкое Алтайского края 26 ноября хозяин кафе избил мужчину битой во время завтрака. Об этом сообщает Telegram-канал «Инцидент Барнаул».

Посетитель кафе «Sabai» Максим прислал в Telegram-канал сообщение о том, что инцидент произошел во время завтрака. «Был один в кафе, общественный порядок не нарушал. Купил два чизкейка, но второй доесть не успел», — рассказал мужчина.

После многочисленных ударов битой посетителя, по его словам, выгнали на улицу. «В кафе остались вещи, не дал их забрать. Битой разбил смартфон Vivo V17, стоимостью 20000 руб. Вот сходил, позавтракал», — добавляет он. Мужчина уточнил, что ОВД Троицкий не нашел состава преступления в данном происшествии, уголовное дело возбуждено не было. Сейчас он ищет очевидцев избиения, часть которого проходила на улице.

Ранее в Алтайском крае медсестра заявила о напавшем на нее мужчине, который остался безнаказанным из-за «недостаточных побоев». По словам женщины, неизвестный повалил ее на пол, стал душить и выдергивать волосы, а во время попыток сопротивления она подвернула ногу.