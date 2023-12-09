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07:21, 9 декабря 2023Бывший СССР

Экипажи вертолетов Ка-52 уничтожили позиции ВСУ

Минобороны России сообщило об уничтожении вертолетами Ка-52 позиций ВСУ

Фото: Пресс-служба ОАК / РИА Новости

В Минобороны России сообщили об уничтожении экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 замаскированных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, передает ТАСС.

«Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западной группировки войск выполнили боевые задачи по уничтожению замаскированных позиций ВСУ на купянском направлении», — заявили в ведомстве.

Командир экипажа рассказал, что вертолеты множество раз попадали под обстрелы с земли со стороны украинских военных, однако не разу не были подбиты, поскольку у данного типа военной авиации нет изъянов.

Ранее стало известно, что группировка войск «Центр» Вооруженных сил России поразила три бригады ВСУ на краснолиманском направлении.

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      Марина Совина
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