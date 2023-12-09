Минобороны России сообщило об уничтожении вертолетами Ка-52 позиций ВСУ

В Минобороны России сообщили об уничтожении экипажами разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 замаскированных позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, передает ТАСС.

«Экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 армейской авиации Западной группировки войск выполнили боевые задачи по уничтожению замаскированных позиций ВСУ на купянском направлении», — заявили в ведомстве.

Командир экипажа рассказал, что вертолеты множество раз попадали под обстрелы с земли со стороны украинских военных, однако не разу не были подбиты, поскольку у данного типа военной авиации нет изъянов.

Ранее стало известно, что группировка войск «Центр» Вооруженных сил России поразила три бригады ВСУ на краснолиманском направлении.