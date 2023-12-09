Медведев обвинил Шольца во лжи о поставках газа в Европу

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Шольц врет о поставках российского газа

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил канцлера Германии Олафа Шольца во лжи о роли России в прекращении поставок российского газа в Европу. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Зампред Совбеза обратил внимание на слова Шольца о том, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и поэтому несет ответственность за повышение цен на энергоносители. «Немец врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!» — заявил Медведев.

Накануне Шольц заявил, что на мировых рынках за газ пришлось платить в 10 раз больше, чем раньше. «Именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, именно российский президент остановил поставки газа», — подчеркнул Шольц.