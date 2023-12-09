Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:24, 9 декабря 2023Россия

Медведев обвинил Шольца во лжи о поставках газа в Европу

Зампред Совбеза Медведев заявил, что Шольц врет о поставках российского газа
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Unsplash

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев обвинил канцлера Германии Олафа Шольца во лжи о роли России в прекращении поставок российского газа в Европу. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Зампред Совбеза обратил внимание на слова Шольца о том, что Россия прекратила поставки трубопроводного газа в Европу и поэтому несет ответственность за повышение цен на энергоносители. «Немец врет и не краснеет! Сами отвергли, сами кинули свой народ из-за ненависти к России, а теперь изворачиваются и врут!» — заявил Медведев.

Накануне Шольц заявил, что на мировых рынках за газ пришлось платить в 10 раз больше, чем раньше. «Именно Россия прекратила снабжение Европы энергией, именно российский президент остановил поставки газа», — подчеркнул Шольц.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Лисица
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц обвинил Россию в росте цен на газ в Европе. Ему пришлось платить в 10 раз больше

      Россиянам пообещали тотальные перемены

      В России напомнили Шольцу об истинной причине прекращения поставок газа в Европу

      Медведев обвинил Шольца во лжи о поставках газа в Европу

      Конгрессмены США призвали уволить трех ректоров за антисемитизм в их вузах

      Корабли береговой охраны Китая применили водометы против филиппинских судов

      В Петербурге задержали американца по обвинению в реабилитации нацизма

      Названы суммы выплат погибшей и пострадавшим при стрельбе в гимназии в Брянске

      В России отреагировали на недопуск легкоатлетов на Олимпиаду-2024

      Охранница брянской гимназии рассказала о происходящем в школе в день стрельбы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости