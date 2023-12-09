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11:16, 9 декабря 2023Силовые структуры

На захватившего в заложники помощницу сенатора завели два уголовных дела

На захватившего в заложники помощницу сенатора мужчину завели два уголовных дела

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

На мужчину, захватившего в заложники помощницу сенатора от Новосибирской области, завели два уголовных дела. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что одно из них о захвате заложников, а второе — о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Инцидент произошел 7 декабря в Новосибирске. 43-летний мужчина вошел в здание правительства области, дошел до рабочего места помощницы сенатора и увел ее в кабинет начальника, угрожая шилом. Затем злоумышленник крикнул, что взял заложника, забаррикадировал двери и угрожал взорвать здание бомбой, если кто-то решит ему помешать.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Спустя 40 минут мужчина отпустил помощницу сенатора и сдался, его задержали. В отделении он объяснил, что страдает от психического заболевания и устроил захват заложника, чтобы его поскорее вылечили.

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      Игорь Дмитров
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