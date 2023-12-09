Журналист Дамянович: ВСУ надеялись испугать российских военных западной техникой

Сербский журналист Игор Дамянович, который побывал в зоне проведения специальной военной операции (СВО), рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) наивно считало, что российские военные испугаются поставленной Киеву западной техники и будут спасаться бегством, сообщает издание «Политика».

По его словам, украинская разведка делала ставку на подрыв боевого духа российских солдат из-за военной помощи со стороны Запада. В качестве примера он привел слова командира одной из рот ВСУ, заявившего, что план контрнаступления строился на том, что российские бойцы видят боевую машину пехоты (БМП) Bradley, танк Leopard или другую технику, пугается и отступает, однако на деле все оказалось иначе. Он уточнил, что переданные украинским военным боевые машины оказались уязвимы для мин, беспилотников, противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) и ракет вертолетов Ка-52.

Дамянович подчеркнул, что на контрнаступление ВСУ были возложены большие надежды, которые так и не оправдались.

Ранее украинский сержант Тарас с позывным Физрук пожаловался на на качество и количество получаемых от союзников боеприпасов. Он отметил, что летом военные получали в десять раз больше снарядов, причем лучшего качества.