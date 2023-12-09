Названа дата реставрации древнего храма Тхаба-Ерды в Ингушетии

Реставрацию древнего храма Тхаба-Ерды в Ингушетии начнут после исследований

В Ингушетии отложили реставрацию христианского храма Тхаба-Ерды в Ингушетии до завершения археологических работ. Об этом сообщает ТАСС.

Древний храм получил повреждения два года назад в результате землетрясения.

«Мы проводим реставрацию родовых башенных комплексов, они находятся в заповеднике. Там еще есть храм Тхаба-Ерды VIII века. Мы уже хотели его реставрировать, но специалисты в области археологии, этнографии из Санкт-Петербурга сказали, что там очень много [объектов] под землей. Приняли решение, чтобы они дальше изучили, будут исследовать. Затем при полном понимании восстановим этот храм», — сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

В настоящий момент подготавливается проектно-сметная документация по проведению необходимых работ на территории храма. После этого будет определено необходимое финансирование и сроки проведения работ.