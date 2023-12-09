Названы самые дорогие и дешевые города мира

The Economist: самым дорогим городом мира в 2023 году назван Сингапур

Эксперты назвали Сингапур самым дорогим для жизни городом мира. Такие данные приводятся в ежегодном рейтинге Worldwide Cost of Living Report журнала The Economist.

Расположенный в Юго-Восточной Азии город-государство возглавил рейтинг уже девятый раз за последние 11 лет. Сингапур разделил лидерство с Цюрихом, Швейцария. На втором месте оказались швейцарская Женева и Нью-Йорк, США. Следующими в списке значатся Гонконг (Китай), Лос-Анджелес (США), Париж (Франция), Копенгаген (Дания), Таль-Авив (Израиль) и Сан-Франциско (США).

Самым дешевым городом для жизни стал индийский Ченнаи, который оказался на последнем месте с Буэнос-Айресом, Аргентина. Далее в рейтинге идут Лагос (Нигерия), Ахмадабад (Индия), Лусака (Замбия), Тунис (Тунис), Ташкент (Узбекистан), Карачи (Пакистан), Триполи (Ливия), Тегеран (Иран), Дамаск (Сирия).

Ранее россиянам назвали шесть дешевых направлений в Азии на Новый год. Среди них — Таиланд, Гоа, Вьетнам, Индонезия, Мальдивы и Шри-Ланка. Стоимость туров с гостиницами категории «две звезды» на Шри-Ланке начинается от 231 тысячи рублей и доходит до 388 тысяч с вылетом 29-30 декабря.