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16:58, 9 декабря 2023Россия

Названы суммы выплат погибшей и пострадавшим при стрельбе в гимназии в Брянске

Семьи погибшей и пострадавших в гимназии в Брянске получат до миллиона рублей

Фото: Надежда Михеева / ТАСС

Семьи погибшей и пострадавших при стрельбе в гимназии в Брянске получат от 300 тысяч до одного миллиона рублей. Суммы выплат назвал губернатор региона Александр Богомаз в субботу, 9 декабря, в своем Telegram-канале.

«Один миллион рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тысяч рублей — семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тысяч — ранения легкой степени», — говорится в сообщении.

7 декабря стало известно о стрельбе брянской гимназии №5. 14-летняя девочка принесла в школу ружье и ранила нескольких подростков, жизни самой нападавшей и ее одноклассницы спасти не удалось.

Ранее сообщалось, что замдиректора гимназии №5 Ларису Католикову задержали по подозрению в халатности. Кроме того, задержаны гендиректор частной охранной организации и сотрудница охраны школы, работавшая в день стрельбы.

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      Игорь Дмитров
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