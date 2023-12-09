Express: Запад не поставил военные корабли Украине из-за страха перед Россией

Основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса объяснил, что Запад не пожелал поставить Украине военные корабли из-за страха перед Россией в Черном море. Об этом он рассказал изданию Express.

По его словам, в поставках Украине кораблей гораздо больше опасности, чем любой другой техники. Он отметил, что во время переправки через Черное море РФ может перехватить их.

Ранее в Соединенных Штатах Америки обеспокоились целесообразностью поставок военной техники на Украину. Это связано с тем, что союзник потерял слишком много машин, отправленных Западом. Журналисты отметили, что без западных партнеров Украина не сможет оказывать сопротивление и выполнять «даже самые базовые функции», так как внутренняя экономика рухнула.