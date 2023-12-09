Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:34, 9 декабря 2023Мир

Нежелание Запада поставить военные корабли Украине объяснили страхом

Express: Запад не поставил военные корабли Украине из-за страха перед Россией

Фото: Janis Laizans / Reuters

Основатель аналитического центра Общества Генри Джексона Алан Мендоса объяснил, что Запад не пожелал поставить Украине военные корабли из-за страха перед Россией в Черном море. Об этом он рассказал изданию Express.

По его словам, в поставках Украине кораблей гораздо больше опасности, чем любой другой техники. Он отметил, что во время переправки через Черное море РФ может перехватить их.

Ранее в Соединенных Штатах Америки обеспокоились целесообразностью поставок военной техники на Украину. Это связано с тем, что союзник потерял слишком много машин, отправленных Западом. Журналисты отметили, что без западных партнеров Украина не сможет оказывать сопротивление и выполнять «даже самые базовые функции», так как внутренняя экономика рухнула.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      В США заявили о попавшем в тупик Байдене. Почему его действия сочли неожиданной помощью России?

      Россиянам пообещали тотальные перемены

      Корабли береговой охраны Китая применили водометы против филиппинских судов

      В Петербурге задержали американца по обвинению в реабилитации нацизма

      Названы суммы выплат погибшей и пострадавшим при стрельбе в гимназии в Брянске

      В России отреагировали на недопуск легкоатлетов на Олимпиаду-2024

      Охранница брянской гимназии рассказала о происходящем в школе в день стрельбы

      Нескольким регионам Сибири спрогнозировали аномальный мороз

      Охранницу брянской школы арестовали на два месяца

      Эрдоган назвал реформу Совета Безопасности ООН необходимостью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости