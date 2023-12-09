В Норвегии провели «тренировочные» похороны солдат из-за украинского конфликта

NRK: норвежская армия проводит тренировочные похороны солдат из-за Украины

Норвежские солдаты проводят тренировочные похороны из-за опасения обострения конфликта на Украине, пишет NRK.

Как уточнили журналисты, после начала специальной военной операции (СВО) на Украине «сценарии войны стали острее и реальнее». «Норвежские солдаты практикуют активные военные действия, а также моральные издержки как часть войны. Они практикуют гибель людей и захоронение однополчан», — пишет автор.

Издание предположило, что таким образом солдаты армии Норвегии психологически готовят себя к потенциальному конфликту. Сержант Вооруженных сил (ВС) Норвегии Стиан Мо указал, что бойцам важно «тренировать головы» и быть готовыми к боевым действиям.

Солдат Йенс Эспеланд, побывавший на учебном захоронении своих товарищей, добавил, что к такому невозможно подготовиться должным образом.

Ранее армия Норвегии столкнулась с нехваткой нижнего белья из-за проблем в поставках. Солдат обязали сдавать трусы и шерстяные носки перед дембелем.