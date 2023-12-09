Оставленный Дедом Морозом пакет в центре Москвы напугал жильцов дома

Mash: кинологи проверяют подозрительный пакет, оставленный в московском доме

Подозрительный пакет, оставленный человеком в костюме Деда Мороза в подъезде жилого дома в центре Москвы, напугал жильцов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что указанный дом находится на улице Шаболовка. Квартиру, рядом с которой нашли пакет, ранее снимал один из военкоров. Сейчас там живут другие люди.

Неизвестную находку проверяют кинологи.

Ранее в Москве был задержан подозреваемый, ранивший двух сотрудников Росгвардии на северо-западе столицы. Один из пострадавших был ранен в щеку, второй — по касательной в голову. В полиции заявили, что задержанный открыл стрельбу из травматического пистолета.