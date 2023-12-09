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13:05, 9 декабря 2023Силовые структуры

Открывший стрельбу в Москве мужчина задержан

Ранивший двух сотрудников Росгвардии в Москве мужчина задержан
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Москве задержан подозреваемый, ранивший двух сотрудников Росгвардии на северо-западе Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления Росгвардии по Москве.

Стрельба произошла на улице Твардовского. Мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии, они получили пулевые ранения. Один из пострадавших был ранен в щеку, второй — по касательной в голову. В полиции заявили, что задержанный открыл стрельбу из травматического пистолета.

Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу со второго этажа дома, расположенного возле трассы М-5 в Рязанской области, и лишил жизни полицейского. 47-летний мужчина начал стрелять из ружья без причины и попал в одного из сотрудников правоохранительных органов. Потерпевший после полученных ранений не выжил.

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      Никита Савин
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