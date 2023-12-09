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12:43, 9 декабря 2023Силовые структуры

В Москве неизвестный открыл стрельбу

На северо-западе Москвы мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

На северо-западе Москвы неизвестный мужчина открыл стрельбу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По последним данным, стрельба произошла на улице Твардовского. Мужчина выстрелил в двух сотрудников Росгвардии, они получили огнестрельные ранения. Стрелявший скрылся с места происшествия.

Ранее стало известно, что мужчина открыл стрельбу со второго этажа дома, расположенного возле трассы М-5 в Рязанской области, и лишил жизни полицейского. 47-летний мужчина начал стрелять из ружья без причины и попал в одного из сотрудников правоохранительных органов. Потерпевший после полученных ранений не выжил.

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