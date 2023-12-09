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14:14, 9 декабря 2023Культура

Подруга Пугачевой назвала настоящую причину ее отъезда из России

MK.RU: подруга Пугачевой считает, что она уехала за границу из-за детей

Фото: Vadim Tarakanov / Globallookpress.com

Подруга и портниха певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова назвала настоящую причину ее эмиграции из России. Об этом сообщает MK.RU.

По мнению Аксеновой, Пугачева уехала за границу ради заботы о детях. «Да фиг с ним, с этим [Максимом] Галкиным (внесен Минюстом в реестр иноагентов). Она же понимает, что у них двое детей. Ей надо было в первую очередь о них думать! Как она могла детей бросить? Алла считает, что отец есть отец. И он должен воспитывать их. Мало ли, что с ней завтра будет. С кем дети останутся?» — заявила подруга певицы об ее отъезде.

Она также отметила, что Пугачева «не верит в свое долголетие» из-за «кучи болячек». При этом Аксенова сказала, что понимает, почему певица вышла замуж за Максима Галкина. «Мозги запудрить умеет, как никто! Да потом еще и история с детьми получилась…», — сказала собеседница MK.RU. По ее словам, Пугачева всегда ценила душевность в отношениях, причем не только в любовных.

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      Никита Савин
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