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11:32, 9 декабря 2023Интернет и СМИ

Полиция начала проверку звезды шоу «Пацанки» после ложного вызова

Mash: участнице шоу «Пацанки» грозит штраф после сообщения об изнасиловании

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Участнице четвертого сезона реалити-шоу о перевоспитании девушек «Пацанки» Яне Цветковой грозит штраф за ложный вызов полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По информации канала, в ночь на 6 декабря звезда проекта отдыхала в компании нескольких мужчин. Около полуночи она, уточняет канал, попыталась выпрыгнуть с балкона третьего этажа, а после позвонила в полицию и сообщила о том, что ее собираются подвергнуть групповому изнасилованию. Полицейские, прибывшие по вызову в квартиру на Рублевском шоссе, пришли к выводу, что сообщение было ложным.

Сейчас в МВД начали проверку инцидента.

Ранее на участницу реалити-шоу «Пацанки» Анну Тихую (настоящее имя — Анна Тихомирова) подали в суд. Тихомирову обвиняют по части 1 статьи 112 Уголовного кодекса России («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»).

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      Александра Лисица
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