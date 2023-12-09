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13:42, 9 декабря 2023Силовые структуры

После ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве возбуждено дело

В Москве возбудили уголовное дело после ранения двух сотрудников Росгвардии

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело после покушения на жизнь двух сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве, дело возбуждено Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу.

Стрельба произошла 9 декабря на улице Твардовского. Мужчина выстрелил из травматического пистолета в двух сотрудников Росгвардии, они получили ранения. Одного из пострадавших нападавший ранил в щеку, другого — по касательной в голову.

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      Александра Лисица
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