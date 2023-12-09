После ранения двух сотрудников Росгвардии в Москве возбуждено дело

В Москве возбудили уголовное дело после ранения двух сотрудников Росгвардии

Следственный комитет Москвы возбудил уголовное дело после покушения на жизнь двух сотрудников Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе Главного следственного управления СК по Москве, дело возбуждено Хорошевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Северо-Западному административному округу.

Стрельба произошла 9 декабря на улице Твардовского. Мужчина выстрелил из травматического пистолета в двух сотрудников Росгвардии, они получили ранения. Одного из пострадавших нападавший ранил в щеку, другого — по касательной в голову.