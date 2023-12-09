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14:17, 9 декабря 2023Силовые структуры

Против пытавшей детей газовой конфоркой матери возбудили уголовное дело

В Санкт-Петербурге возбуждено дело против женщины, пытавшей детей за воровство

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В отношении матери, пытавшей в Санкт-Петербурге своих детей при помощи газовой конфорки, возбуждено уголовное дело о побоях. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как объяснила правоохранителям 31-летняя Сабохат, она поймала шестилетнего и восьмилетнего сыновей на воровстве денег и решила наказать их — заставила поднести руки к огню. Мать-одиночка отметила, что в семье это случилось впервые. Сама женщина, по данным канала, работает уборщицей и остро нуждается в средствах.

Дети получили ожоги кистей, однако самостоятельно за медицинской помощью не обращались. Травмы заметили педагоги школы, где учатся мальчики.

Ранее в Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины, который несколько лет избивал мать своего ребенка и в итоге расправился с ней.

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      Александра Лисица
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