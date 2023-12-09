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07:24, 9 декабря 2023Россия

Российские самоходки уничтожили пункт временной дислокации ВСУ под Купянском

МО РФ: САУ «Мста-С» ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ под Купянском
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) уничтожил пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что, по данным разведки, в нем находилось до 15 украинских военнослужащих, а также бронемашина «Казак».

В Минобороны добавили, что артиллеристы убедились в поражении объекта, наблюдая за ним с беспилотников в режиме реального времени.

Командир САУ с позывным Третий отметил, что его расчет работает в соответствии с боевыми распоряжениями и выполняет задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

«Здесь тяжело, конечно, но не страшно. Обстановка бывает разная. Можем несколько суток дежурить на огневой, а бывает и так, что цели приходят по несколько раз в день», — рассказал военнослужащий.

Ранее в Минобороны сообщили, что оператор российского квадрокоптера сбил украинский тяжелый беспилотник типа «Баба Яга» под Артемовском.

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      Марина Совина
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