Российские самоходки уничтожили пункт временной дислокации ВСУ под Купянском

МО РФ: САУ «Мста-С» ЗВО уничтожили пункт временной дислокации ВСУ под Купянском

Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» Западного военного округа (ЗВО) уничтожил пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Купянском. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что, по данным разведки, в нем находилось до 15 украинских военнослужащих, а также бронемашина «Казак».

В Минобороны добавили, что артиллеристы убедились в поражении объекта, наблюдая за ним с беспилотников в режиме реального времени.

Командир САУ с позывным Третий отметил, что его расчет работает в соответствии с боевыми распоряжениями и выполняет задачи в зоне специальной военной операции (СВО).

«Здесь тяжело, конечно, но не страшно. Обстановка бывает разная. Можем несколько суток дежурить на огневой, а бывает и так, что цели приходят по несколько раз в день», — рассказал военнослужащий.

Ранее в Минобороны сообщили, что оператор российского квадрокоптера сбил украинский тяжелый беспилотник типа «Баба Яга» под Артемовском.

