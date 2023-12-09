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05:17, 9 декабря 2023Россия

Российский беспилотник сбил украинский дрон «Баба Яга» под Артемовском

Минобороны: российский БПЛА сбил дрон ВСУ типа «Баба Яга» под Артемовском

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Оператор российского беспилотного летательного аппарата Дальневосточного отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) сбил украинский дрон типа «Баба Яга» под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют тяжелый ударный гексакоптер для сброса крупнокалиберных мин. Уточняется, что уничтожить аппарат удалось при помощи квадрокоптера.

В Минобороны рассказали, что оператор заметил «Бабу Ягу», возвращаясь после проведения воздушной разведки. Дрон направлялся в расположение украинских подразделений после сброса боеприпасов.

Военнослужащий принял решение сбить гексакоптер, его беспилотник набрал высоту и протаранил аппарат ВСУ сверху по удобной траектории. БПЛА упал на подконтрольной российским военным территории.

По информации Минобороны, эвакуационная группа десантников нашла украинский дрон и доставила его в расположение для изучения.

Ранее боец с позывным Ванек рассказал, как ему вместе с товарищем удалось обезвредить и уничтожить огромный украинский беспилотник «Баба Яга».

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      Марина Совина
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