Российский беспилотник сбил украинский дрон «Баба Яга» под Артемовском

Минобороны: российский БПЛА сбил дрон ВСУ типа «Баба Яга» под Артемовском

Оператор российского беспилотного летательного аппарата Дальневосточного отдельного гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) сбил украинский дрон типа «Баба Яга» под Артемовском. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют тяжелый ударный гексакоптер для сброса крупнокалиберных мин. Уточняется, что уничтожить аппарат удалось при помощи квадрокоптера.

В Минобороны рассказали, что оператор заметил «Бабу Ягу», возвращаясь после проведения воздушной разведки. Дрон направлялся в расположение украинских подразделений после сброса боеприпасов.

Военнослужащий принял решение сбить гексакоптер, его беспилотник набрал высоту и протаранил аппарат ВСУ сверху по удобной траектории. БПЛА упал на подконтрольной российским военным территории.

По информации Минобороны, эвакуационная группа десантников нашла украинский дрон и доставила его в расположение для изучения.

Ранее боец с позывным Ванек рассказал, как ему вместе с товарищем удалось обезвредить и уничтожить огромный украинский беспилотник «Баба Яга».