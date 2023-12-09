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11:28, 9 декабря 2023Бывший СССР

Солдаты ВСУ начали грабить жителей Херсона

Военнослужащие ВСУ начали грабить дома жителей Херсона
СюжетРеферендум в Херсонской области:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жительница подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона рассказала, что украинские солдаты начали грабить жителей города. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам женщины, военнослужащие ВСУ явились в ее дом и начали вскрывать двери подъезда. «Зашли люди в военной форме, в дом, в наш многоквартирный, и начали открывать двери первого подъезда… Я со второго подъезда спустилась с собакой, спрашиваю у них: "В чем дело?" Отвечают: "Тикай жинка… уйди!", начинают пихать. Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры», — рассказала жительница Херсона.

Солдаты заявили, что имущество не должно достаться русским. Когда женщина спросила, собираются ли ВСУ бежать из города, ей ответили: «Не твое собачье дело». Женщина также отметила, что полиция на ее звонок никак не отреагировала.

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Херсонская область вернулась в состав России по итогам проведенного в 2022 году референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает считать регион своим. Сейчас под контролем России находится 75 процентов его территории, ВСУ удерживают правый берег, включая город Херсон.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали машину МЧС под Алешками в Херсонской области. По словам главы правительства региона Андрей Алексеенко, в результате тяжелые ранения получили двое пожарных.

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      Никита Савин
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