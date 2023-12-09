Военнослужащие ВСУ начали грабить дома жителей Херсона

Жительница подконтрольного Вооруженным силам Украины (ВСУ) Херсона рассказала, что украинские солдаты начали грабить жителей города. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам женщины, военнослужащие ВСУ явились в ее дом и начали вскрывать двери подъезда. «Зашли люди в военной форме, в дом, в наш многоквартирный, и начали открывать двери первого подъезда… Я со второго подъезда спустилась с собакой, спрашиваю у них: "В чем дело?" Отвечают: "Тикай жинка… уйди!", начинают пихать. Я понимаю, что они начинают грабить наши пустые квартиры», — рассказала жительница Херсона.

Солдаты заявили, что имущество не должно достаться русским. Когда женщина спросила, собираются ли ВСУ бежать из города, ей ответили: «Не твое собачье дело». Женщина также отметила, что полиция на ее звонок никак не отреагировала.

Херсонская область вернулась в состав России по итогам проведенного в 2022 году референдума. Киев не признает его легитимность и продолжает считать регион своим. Сейчас под контролем России находится 75 процентов его территории, ВСУ удерживают правый берег, включая город Херсон.

Ранее сообщалось, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали машину МЧС под Алешками в Херсонской области. По словам главы правительства региона Андрей Алексеенко, в результате тяжелые ранения получили двое пожарных.

