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15:58, 9 декабря 2023Спорт

«Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

«Спартак» разгромно победил «Крылья Советов» со счетом 3:0 в матче РПЛ

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Московский «Спартак» одержал разгромную победу над самарскими «Крыльями Советов» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На второй минуте счет открыл полузащитник Квинси Промес. Через шесть минут преимущество команды увеличил нападающий Александр Соболев. На 50-й минуте голом отметился хавбек Кристофер Мартинс Перейра.

Таким образом, после 18 матчей «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 30 очков. «Крылья Советов» располагаются на шестом месте, имея в активе на очко меньше. Лидирует «Краснодар» с 35 очками.

18-й тур РПЛ станет последним перед зимней паузой. Турнир возобновится 1 марта.

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      Анастасия Борисова
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