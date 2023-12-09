Стало известно об обвинениях Киевом западных СМИ в росте инакомыслия на Украине

Globe and Mail: Киев обвиняет иностранные СМИ в росте инакомыслия на Украине

Киев обвиняет иностранные СМИ в росте инакомыслия на Украине, об этом заявило канадское издание The Globe and Mail.

По его данным, власти обеспокоены влиянием западных масс-медиа в стране, которые якобы готовят кампанию по дискредитации руководства государства.

Как стало известно изданию, отношение к СМИ стран-партнеров ухудшилось на фоне угасания оптимизма, хотя в начале конфликта Украина приветствовала их.

6 декабря Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что западные СМИ готовят информационную кампанию против украинских властей. По его данным, на англоязычных ресурсах планируется «серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины», целью которых является попытка «раскола в украинском обществе».