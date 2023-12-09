Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:35, 9 декабря 2023Интернет и СМИ

Стало известно об обвинениях Киевом западных СМИ в росте инакомыслия на Украине

Globe and Mail: Киев обвиняет иностранные СМИ в росте инакомыслия на Украине

Фото: Oleksii Kovalov / Globallookpress.com

Киев обвиняет иностранные СМИ в росте инакомыслия на Украине, об этом заявило канадское издание The Globe and Mail.

По его данным, власти обеспокоены влиянием западных масс-медиа в стране, которые якобы готовят кампанию по дискредитации руководства государства.

Как стало известно изданию, отношение к СМИ стран-партнеров ухудшилось на фоне угасания оптимизма, хотя в начале конфликта Украина приветствовала их.

6 декабря Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины заявил, что западные СМИ готовят информационную кампанию против украинских властей. По его данным, на англоязычных ресурсах планируется «серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины», целью которых является попытка «раскола в украинском обществе».

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США предложили создать новую ядерную державу у российских границ

      Кодзима анонсировал новую игру

      Врач назвала идеальный возраст для первых родов

      В Канаде рассказали об обиде Киева на отсутствие обещанных поставок бронемашин

      Боб Дилан продал роскошное поместье вискарне

      На Украине заявили о риске потерять промышленность

      Российским дипломатам не дали посетить военно-мемориальное кладбище на Аляске

      Стало известно об обвинениях Киевом западных СМИ в росте инакомыслия на Украине

      В Минобороны назвали число Героев России среди десантников в зоне СВО

      Российский беспилотник сбил украинский дрон «Баба Яга» под Артемовском

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости