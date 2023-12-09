Доставка товаров через Суэцкий и Панамский каналы оказалась под угрозой срыва

FT: доставка товаров через Суэцкий и Панамский каналы столкнулась с проблемами

Доставка товаров через Суэцкий и Панамский каналы может быть сорвана из-за проблем. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Как стало известно журналистам газеты, перед католическим Рождеством возникли транспортные проблемы с основными судоходными каналами. В случае Суэцкого канала угрозу представляют нападения йеменских хуситов, в случае Панамского — засуха. Из-за этого две крупнейшие транспортные артерии могут быть фактически перекрыты.

По данным британской компании MDS Transmodal, транспортные магистрали имеют огромное значение для мирового рынка. Эксперты заметили, что в третьем квартале более половины контейнерных перевозок в Северную Америку из Азии или наоборот должны были пройти через Суэцкий или Панамский каналы.

В разговоре с газетой неназванный европейский трейдер заявил, что тарифы на доставку товаров могут вырасти. Генеральный директор Института экспорта и международной торговли Марко Форджионе заметил, что, если не изменить ситуацию, проблемы с доставкой сохранятся и в 2024 году.

Ранее стало известно, что поставки российской нефти в Китай по Северному морскому пути (СМП) в этом году не превысят 1,5 миллиона тонн. План на 2023 год составлял 2,5 миллиона тонн, так что выполнить его не удалось.