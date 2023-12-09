Итальянский трэвел-блогер предупредил туристов о новой схеме обмана на улицах Парижа. Своим неприятным опытом он поделился в TikTok, сообщает Daily Mail.

Так, Фабрицио Морони рассказал, что гулял вместе с другом по Монмартру. К ним подошел незнакомый мужчина с браслетом в руке и попытался отдать его Морони. Тот отказался, однако настойчивый продавец украшений заявил, что это «браслет дружбы», поэтому не принять его будет некрасиво.

По словам блогера, незнакомец схватил его за руку и повысил голос. Следом за ним стали появляться и другие мужчины, которые окружили его. Когда Морони попытался позвать друга на помощь, продавцы браслетов лишь сильнее разозлились.

Блогеру удалось оттолкнуть оппонентов и сбежать.

Ранее семья россиян поехала на Бали и чуть не оказалась на улице из-за купленного у мошенников тура за 1,4 миллиона рублей. Фейковый турагент не оплатил их проживание в отеле и обратные билеты, поэтому туристам пришлось одалживать деньги у родственников.

