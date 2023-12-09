В аэропортах Москвы задержали больше 20 авиарейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 9 декабря задержали больше 20 рейсов

В аэропортах Москвы в субботу, 9 декабря, задержали больше 20 рейсов, некоторые рейсы отменены. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Уточняется, что в аэропорту Внуково задержаны восемь рейсов, в Домодедово — 10 задержанных и два отмененных авиарейса.

Кроме того, три рейса задержаны в Шереметьево. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных аэропортах не раскрывается.

8 декабря в трех московских аэропортах произошла отмена и задержка по меньшей мере 21 рейса. Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты четырех воздушных судов, три — отменили. Во Внуково перенесли шесть авиарейсов. В Шереметьево тем временем задержали восемь рейсов.