В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 8 декабря отменили и задержали 21 рейс

В трех московских аэропортах в пятницу, 8 декабря, произошла отмена и задержка по меньшей мере 21 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты четырех воздушных судов, три — отменили. Во Внуково перенесли шесть авиарейсов. В Шереметьево тем временем задержали восемь рейсов.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных авиагаванях не раскрывается.

Ранее в декабре сообщалось, что самолет S7 экстренно сел в Новосибирске из-за возгорания двигателей. Практически сразу после взлета произошел помпаж обоих двигателей. Предположительно, возникла проблема с давлением.