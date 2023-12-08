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10:02, 8 декабря 2023Путешествия

В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс.Расписания»: в аэропортах Москвы 8 декабря отменили и задержали 21 рейс

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В трех московских аэропортах в пятницу, 8 декабря, произошла отмена и задержка по меньшей мере 21 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, стало известно, что в Домодедово задержали вылеты четырех воздушных судов, три — отменили. Во Внуково перенесли шесть авиарейсов. В Шереметьево тем временем задержали восемь рейсов.

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      Фариза Бацазова
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