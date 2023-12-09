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13:24, 9 декабря 2023Мир

В Британии предупредили о катастрофе из-за миграционной политики Лондона

Бывший замглавы МВД Британии Дженрик: миграционная политика ведет к катастрофе

Фото: Toby Melville / Reuters

Нынешняя миграционная политика Лондона ведет страну к катастрофе. Об этом заявил бывший замглавы Министерства внутренних дел (МВД) Великобритании Роберт Дженрик, передает РИА Новости.

Он предупредил, что общество не сможет интегрировать столь огромное число мигрантов. По его словам, партиям в Европе стоит начать прислушиваться к обеспокоенности избирателей или быть готовыми ощутить их «ярость» на выборах.

Дженрик занимал пост замглавы МВД и отвечал за вопросы иммиграции, но подал в отставку, назвав политику правительства в отношении нелегальных мигрантов недостаточно жесткой.

В 2023 году в Британию прибыло близкое к рекордному число мигрантов. Несмотря на политический курс британских консерваторов, в Соединенном Королевстве фиксируют дефицит кадров.

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      Алевтина Запольская
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