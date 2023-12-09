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20:42, 9 декабря 2023Культура

В Германии выставили на продажу виллу внука императора Павла I

Bild: в Германии выставили на продажу виллу внука Павла I Пауля Фридриха

Фото: Unsplash

В Германии выставили на продажу Александрийский коттедж на побережье Балтийского моря, построенный внуком российского императора Павла I Паулем Фридрихом, герцогом Мекленбург-Шверина. Об этом сообщает Bild.

«На данный момент — это самая дорогая вилла в Германии, но полная реставрация александрийского коттеджа будет стоить не менее 10 миллионов евро... Решение о продаже было принято давно», — рассказал представитель семьи Ягдфельд Кристиан Плегер.

Он уточнил, что уже нашлось несколько претендентов на покупку. «Александрийская вилла считается произведением искусства, которое сочетает в себе архитектуру и природу», — говорится в сообщении.

Ранее на аукционе Sotheby's выставили на продажу рукописи и письма Михаила Лермонтова и Ивана Тургенева. Среди них — оригинал рукописного варианта стихотворения «Кинжал» 1838 года, а также три письма Лермонтова, написанные в период с 1839 по 1841 годы.

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      Алевтина Запольская
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