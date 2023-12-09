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16:03, 9 декабря 2023Мир

В ХАМАС заявили о неудачной попытке ЦАХАЛ освободить одного из заложников

ХАМАС предотвратило попытку израильской армии освободить одного из заложников
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Представители бригад «Аль-Кассам» — военного крыла палестинского движения ХАМАС — заявили, что предотвратили попытку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободить одного из заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении бригад «Аль-Кассам» говорится, что для неудачной попытки освободить заложника израильские военные использовали машину скорой помощи, принадлежащую некоему гуманитарному учреждению. С помощью этого автомобиля они попытались скрытно подобраться к пленнику.

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По данным военного крыла ХАМАС, силы ЦАХАЛ понесли потери в ходе провалившейся операции.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что Армия обороны Израиля разрушила Великую мечеть в секторе Газа (так называют Большую мечеть Омара, мечеть Аль-Кабир). Представители ХАМАС рассказали, что здание было разрушено из-за израильского авиаудара.

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      Никита Савин
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