В ХАМАС заявили о неудачной попытке ЦАХАЛ освободить одного из заложников

ХАМАС предотвратило попытку израильской армии освободить одного из заложников

Представители бригад «Аль-Кассам» — военного крыла палестинского движения ХАМАС — заявили, что предотвратили попытку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) освободить одного из заложников. Об этом сообщает РИА Новости.

В заявлении бригад «Аль-Кассам» говорится, что для неудачной попытки освободить заложника израильские военные использовали машину скорой помощи, принадлежащую некоему гуманитарному учреждению. С помощью этого автомобиля они попытались скрытно подобраться к пленнику.

По данным военного крыла ХАМАС, силы ЦАХАЛ понесли потери в ходе провалившейся операции.

Ранее палестинское движение ХАМАС заявило, что Армия обороны Израиля разрушила Великую мечеть в секторе Газа (так называют Большую мечеть Омара, мечеть Аль-Кабир). Представители ХАМАС рассказали, что здание было разрушено из-за израильского авиаудара.