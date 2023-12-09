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19:42, 9 декабря 2023Бывший СССР

В Кривом Роге прозвучали взрывы

«Страна.ua»: стало известно о взрывах в Кривом Роге
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Стало известно о взрывах в украинском Кривом Роге. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua» вечером в субботу, 9 декабря.

Издание не приводи подробностей случившегося. Известно, что в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях были слышны сигналы воздушной тревоги. Они работали около 30 минут.

8 декабря прозвучали взрывы в Киеве. Отмечается, что городские власти пишут о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) на окраинах столицы, призывая находиться в укрытиях.

О взрывах и работе ПВО также заявили в Киевской областной военной администрации. По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога была объявлена на большей части территории республики.

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