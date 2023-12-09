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17:35, 9 декабря 2023Мир

В Нидерландах заявили о сопровождении кораблей ВМФ России в Северном море

В Нидерландах заявили, что сопроводили корабли ВМФ России в Северном море

Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Власти Нидерландов заявили, что фрегат и боевой вертолет военно-морских сил (ВМС) страны сопроводили в Северном море корабли Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщается на сайте Минобороны страны.

Утверждается, что в отряд российских кораблей входили корвет «Стойкий», подводная лодка типа Kilo II (принятое в странах НАТО обозначение подводных лодок проекта 636 «Варшавянка») и морской буксир «Сергей Балк» вошли в так называемую исключительную экономическую зону Нидерландов с севера.

В апреле главком Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов сообщил, что строительство дизель-электрических подводных лодок проекта 636 «Варшавянка» продолжат. Адмирал добавил, что количественный состав дивизий и бригад подводных лодок будет увеличиваться. Он отметил, что флоты будут и дальше насыщаться новыми субмаринами.

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      Игорь Дмитров
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