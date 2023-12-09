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11:42, 9 декабря 2023Россия

В российском городе неизвестный напал на прохожих на улице

Неизвестный мужчина напал на нескольких прохожих в Уфе

Кадр: МВД по Республике Башкортостан

В Уфе, Республика Башкортостан, полиция ищет неизвестного, напавшего на нескольких прохожих. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости МВД Башкортостана».

В полицию Уфы поступили заявления от граждан, которым некий мужчина нанес телесные повреждения около улиц Братьев Кадомцевых и Рихарда Зорге. По фактам нападений полиция российского города возбудила ряд уголовных дел.

По данным правоохранителей, подозреваемый — мужчина 18-20 лет худощавого телосложения. Он был одет в шапку алого цвета, куртку темно-синего цвета ниже пояса с капюшоном, штаны болоньевые черного цвета, кроссовки светлого цвета. Лицо преступника было скрыто медицинской маской белого цвета.

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Изучив записи с камер видеонаблюдения, сотрудники полиции пришли к выводу, что преступник может скрываться около ТРК «Планета» или микрорайона Сипайлово.

Ранее сообщалось, что в Уфе неизвестный ударил кастетом по голове 81-летнюю пенсионерку посреди улицы. Нападение, по данным СМИ произошло на улице Братьев Кадомцевых.

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      Никита Савин
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