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16:02, 8 декабря 2023Россия

В российском городе 81-летнюю пенсионерку ударили кастетом по голове на улице

В Уфе неизвестный ударил кастетом по голове 81-летнюю пенсионерку посреди улицы

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Уфе неизвестный ударил кастетом по голове 81-летнюю пенсионерку посреди улицы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По сведениям издания, нападение в российском городе произошло на улице Братьев Кадомцевых. После удара пожилая женщина не могла встать, ее выручили прохожие.

Бабушку доставили в больницу. Там она провела две недели, однако медикам не удалось ее спасти.

Сотрудники полиции в Уфе объявили преступника в розыск. В день происшествия мужчина был в белой маске, красной шапке, длинной темно-синей куртке и светлых кроссовках.

До этого сообщалось, что на детской площадке в Екатеринбурге избили пожилую женщину. Поводом для нападения стало замечание собачнице, чей шпиц залез в песочницу. 72-летняя россиянка попала в больницу с пробитой головой. Дочь пострадавшей написала заявление в полицию.

Еще раньше в Оренбурге мужчина натравил бойцовскую собаку на пенсионера из-за сделанного замечания. Пожилой мужчина после происшествия обратился в медучреждение.

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      Анна Щербакова
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