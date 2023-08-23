Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:53, 23 августа 2023Россия

Россиянка избила пенсионерку за замечание из-за пса в песочнице

В Екатеринбурге пенсионерке пробили голову за замечание из-за пса в песочнице

Фото: Chad Stembridge / Unsplash

На детской площадке в Екатеринбурге избили пожилую женщину. Поводом для нападения стало замечание собачнице, чей шпиц залез в песочницу. Об этом сообщает kp.ru.

Инцидент произошел во дворе на Татищева дом 80. По словам дочери пострадавшей, неизвестная женщина выгуливала собаку на детской площадке, животное село в песочницу. Пенсионерка подошла и вежливо попросила убрать оттуда собаку. В ответ хозяйка питомца сильно ударила ее телефоном по голове, после чего ушла.

72-летняя россиянка попала в больницу с пробитой головой. Дочь пострадавшей написала заявление в полицию.

В мае в Оренбурге мужчина на улице Юных Ленинцев натравил бойцовскую собаку на пенсионера из-за сделанного замечания. Пенсионер обратил внимание, что местный житель, гуляя с псом, рвал цветы с клумбы во дворе жилого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Евгения Куликова
    Обсудить
    Последние новости

    Индийская станция Chandrayaan-3 успешно села на Луну

    Власти оценили состояние российского бюджета

    Токаев поблагодарил Байдена за приглашение на встречу с лидерами Средней Азии

    Россиянка избила пенсионерку за замечание из-за пса в песочнице

    В Польше назвали причины бегства украинцев за рубеж

    Российский город столкнулся с дефицитом бензина

    В России выпустят дополнительные боевые самолеты

    Редчайшая ходячая рыба впервые за 25 лет попалась на глаза людям

    Популярный российский тревел-блогер попал в реанимацию в Мексике

    Новые тату Анджелины Джоли на средних пальцах вызвали споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости