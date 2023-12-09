Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:37, 9 декабря 2023Россия

В российском мегаполисе в автомобиле нашли голые заледеневшие трупы

В Екатеринбурге в автомобиле нашли голые заледеневшие трупы

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В Академическом районе Екатеринбурга в автомобиле найдены голые заледеневшие трупы мужчины и женщины. Об этом Ura.ru сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Там уточнили, что по предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Тела направлены на экспертизу для установления точной причины гибели людей.

В пресс-службы регионального ГУ МВД также заявили, что смерть мужчины и женщины вряд ли носит криминальный подтекст.

Тела сквозь приоткрытое окно машины случайно увидел прохожий, добавляет Ura.ru.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Сын Байдена заявил о попытках его убийства

      Михалков выступил против запрета сериала «Слово пацана»

      В российском мегаполисе в автомобиле нашли голые заледеневшие трупы

      В Аргентине от сердечного приступа умер «Кулинарный вундеркинд»

      Передача Миранчука помогла «Аталанте» победить в матче чемпионата Италии

      Венгрия раскритиковала новый украинский закон о правах нацменьшинств

      Стали известны подробности о состоянии Надежды Бабкиной

      Во Франции заявили о намерении США «сжечь дотла» Украину

      В США рассказали о просьбе Зеленского к американским политикам

      В центре Симферополя прогремел взрыв

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости