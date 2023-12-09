В российском мегаполисе в автомобиле нашли голые заледеневшие трупы

В Екатеринбурге в автомобиле нашли голые заледеневшие трупы

В Академическом районе Екатеринбурга в автомобиле найдены голые заледеневшие трупы мужчины и женщины. Об этом Ura.ru сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Там уточнили, что по предварительным данным, смерть наступила в результате отравления угарным газом. Тела направлены на экспертизу для установления точной причины гибели людей.

В пресс-службы регионального ГУ МВД также заявили, что смерть мужчины и женщины вряд ли носит криминальный подтекст.

Тела сквозь приоткрытое окно машины случайно увидел прохожий, добавляет Ura.ru.