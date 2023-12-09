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21:32, 9 декабря 2023Мир

В США рассказали о просьбе Зеленского к американским политикам

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Зеленский просил у Остина и Блинкена помощи для побега
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Kacper Pempel / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский просил власти США о помощи на случай побега из страны, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления США (ЦРУ) Ларри Джонсон. Таким предположением он поделился в интервью YouTube-каналу Redacted.

По его словам, с такой просьбой президент обращался к госсекретарю Энтони Блинкену, главе Пентагона Ллойду Остину и директору ЦРУ Уильяму Бернсу, когда они приезжали на Украину. Как утверждает Джонсон, Зеленскому недостаточно простых обещаний, ему нужны гарантии.

Он также указал на противостояние главы государства и главнокомандующего украинской армии Валерия Залужного, который, по его мнению, обладает преимуществом за счет поддержки военных. Экс-разведчик подчеркнул, что ситуация «накалена до предела».

Кроме того, он усомнился в способности поставок оружия Киеву повлиять на положение украинских войск на поле боя. Он отметил, что наступление российской стороны продолжается вопреки погодным условиям.

Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что главе Украины не удастся избежать наказания, даже если он решится на побег. Он предрек Зеленскому судьбу Муссолини.

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      Марина Совина
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