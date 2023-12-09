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13:49, 9 декабря 2023Интернет и СМИ

В США заявили о «неожиданной помощи» России от Байдена

Запрос Байдена о выделении средств Украине стал неожиданной помощью для России

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Направленный в Конгресс в ноябре запрос президента США Джо Байдена на выделение средств Украине и Израилю стал «неожиданной помощью» для России. Об этом пишет The New York Times.

В статье говорится, что в запрос Байдена была включена просьба выделить дополнительные деньги на обеспечение безопасности на границе с Мексикой. По мнению автора статьи, это было сделано для того, чтобы «подсластить пилюлю» для республиканцев и заручиться их поддержкой.

Однако этот шаг вызвал требование со стороны Республиканской партии о более серьезных изменениях в пограничной политике. Это, в свою очередь, вызвало раскол среди демократов, которые считают данный вопрос очень важным в преддверии 2024 года. Теперь, по словам автора The New York Times, помощь Украине и Израилю «висит на волоске».

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Байдену придется решить, на какие уступки перед республиканцами пойти, чтобы разблокировать пакет помощи. Автор статьи назвал сложившуюся ситуацию тупиковой.

Ранее сообщалось, что Сенат Конгресса США может проголосовать по пакетному запросу Джо Байдена на помощь Киеву, а также Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря. Однако голосование может задержаться из-за разногласий между республиканцами и демократами.

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      Никита Савин
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