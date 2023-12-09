В Великобритании предупредили о возможной вспышке заболеваний сальмонеллой

Independent: Британии грозит вспышка заболеваний сальмонеллой из-за Брексита

Великобритании грозит вспышка заболеваний сальмонеллой из-за выхода из Евросоюза (ЕС). Об этом предупредил Национальный союз фермеров (НСФ), передает издание Independent.

«Мы не отслеживали импорт, потому что раньше это делал бы ЕС. В течение трех лет мы оставались без этих сдержек и противовесов», — сообщила президент НСФ Минетт Баттерс. Она подчеркнула, что после Брексита продукты стали проверяться хуже.

По данным издания, в 2023 году в Британии зарегистрировано более 200 случаев заболевания сальмонеллезом, связанных с продуктами птицеводства, такими как яйца и мясо.

Ранее Евросоюз предложил отсрочить до 31 декабря 2026 года введение 10-процентного тарифа на экспорт электромобилей из в Великобританию и наоборот. Он должен был вступить в силу с начала 2024 года.