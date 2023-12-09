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15:29, 9 декабря 2023Бывший СССР

В Закарпатье военные ворвались в оздоровительный комплекс

В Закарпатье военные для раздачи повесток ворвались в оздоровительный комплекс

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В Закарпатье военные с автоматами ворвались в оздоровительный комплекс «Косино» для раздачи повесток. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Под дулами автоматов выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей», — говорится в сообщении. Уточняется, что предъявить удостоверения военные отказались.

Руководство комплекса обратилось в полицию, Службу безопасности Украины (СБУ) Государственное бюро расследований (ГБР) и обвинили представителей военкомата в превышении полномочий.

«Во всех случаях отслеживается хамское, грубое и пренебрежительное отношение к гражданам», — отмечает издание.

Ранее на Украине сотрудники военкоматов начали искать уклоняющихся от призыва молодых людей в спортзалах. Первые рейды в тренажерные залы прошли в Ужгороде в начале недели. После этого также появлялись сообщения о вручении повесток уклонистам в спортзалах Киева, Львова, Мукачева и Хуста.

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