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08:23, 9 декабря 2023Мир

Защита сына Байдена назвала дело о неуплате налогов политическим

Защита сына Джо Байдена Хантера назвала дело о неуплате налогов политическим
Хантер Байден

Хантер Байден. Фото: Chris Kleponis / Globallookpress.com

Защита сына президента США Джо Байдена Хантера назвала дело о неуплате налогов политическим. Об этом сообщает РИА Новости.

«Основываясь на фактах и законе, если бы у Хантера была любая другая фамилия, а не Байден, обвинения в Делавэре, а сейчас в Калифорнии, не появились бы», — говорится в заявлении адвокатов.

Защита считает, что спецпрокурор Дэвид Вайс находится под давлением республиканцев, он завел «беспрецедентное и противоречащее конституции» о нарушениях при обороте оружия, а в настоящее время, спустя пять лет расследования — о неуплате налогов, без каких-либо новых доказательств.

Адвокаты подчеркнули, что Хантер Байден полностью заплатил налоги, дело было возбуждено через два года после этого и спустя несколько месяцев после того, как прокурор согласился на разрешение вне уголовных рамок.

Сыну Байдена по обвинениям в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов грозит до 17 лет тюрьмы. Накануне ему были предъявлены обвинения.

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      Марина Совина
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