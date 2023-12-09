Защита сына Байдена назвала дело о неуплате налогов политическим

Защита сына Джо Байдена Хантера назвала дело о неуплате налогов политическим

Защита сына президента США Джо Байдена Хантера назвала дело о неуплате налогов политическим. Об этом сообщает РИА Новости.

«Основываясь на фактах и законе, если бы у Хантера была любая другая фамилия, а не Байден, обвинения в Делавэре, а сейчас в Калифорнии, не появились бы», — говорится в заявлении адвокатов.

Защита считает, что спецпрокурор Дэвид Вайс находится под давлением республиканцев, он завел «беспрецедентное и противоречащее конституции» о нарушениях при обороте оружия, а в настоящее время, спустя пять лет расследования — о неуплате налогов, без каких-либо новых доказательств.

Адвокаты подчеркнули, что Хантер Байден полностью заплатил налоги, дело было возбуждено через два года после этого и спустя несколько месяцев после того, как прокурор согласился на разрешение вне уголовных рамок.

Сыну Байдена по обвинениям в неуплате 1,4 миллиона долларов налогов грозит до 17 лет тюрьмы. Накануне ему были предъявлены обвинения.