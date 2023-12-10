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02:52, 10 декабря 2023Мир

Британской семье пришлось дважды хоронить родственника из-за ошибки

Daily Mail: семья из Уэльса дважды провела похороны родственника из-за ошибки

Фото: Eli Solitas / Unsplash

В Уэльсе семье пришлось дважды проводить похороны своего погибшего родственника из-за ошибки морга, сообщает издание Daily Mail.

По его данным, в первый раз британцы похоронили постороннего человека, что выяснилось после кремации. Ошибку обнаружил местный совет по вопросам здравоохранения, он уведомил об этом семью и принес извинения за произошедшее. «Через две недели семье пришлось устраивать вторые похороны своего недавно умершего родственника», — говорится в материале.

Ранее в Чикаго семья погребла незнакомца вместо родного брата из-за ошибки похоронного бюро. При этом узнала она об этом лишь спустя три года.

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      Марина Совина
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