Британской семье пришлось дважды хоронить родственника из-за ошибки

Daily Mail: семья из Уэльса дважды провела похороны родственника из-за ошибки

В Уэльсе семье пришлось дважды проводить похороны своего погибшего родственника из-за ошибки морга, сообщает издание Daily Mail.

По его данным, в первый раз британцы похоронили постороннего человека, что выяснилось после кремации. Ошибку обнаружил местный совет по вопросам здравоохранения, он уведомил об этом семью и принес извинения за произошедшее. «Через две недели семье пришлось устраивать вторые похороны своего недавно умершего родственника», — говорится в материале.

Ранее в Чикаго семья погребла незнакомца вместо родного брата из-за ошибки похоронного бюро. При этом узнала она об этом лишь спустя три года.