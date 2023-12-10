«Краснодар» на последних минутах вырвал победу над ЦСКА в матче РПЛ

Гол Кривцова на 90-й минуте принес «Краснодару» победу над ЦСКА в матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» одержал победу над московским ЦСКА в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 90-й минуте единственный гол забил полузащитник Никита Кривцов и принес победу для команды.

Таким образом, после 18 матчей «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. ЦСКА располагается на восьмом месте, имея в активе 28 очков.

18-й тур РПЛ станет последним перед зимней паузой. Турнир возобновится 1 марта.