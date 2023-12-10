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04:28, 10 декабря 2023Бывший СССР

На Украине указали на важность военной помощи от Запада

Военный аналитик Жданов: для ВСУ мобилизация бесполезна без западной техники

Фото: Stringer / Reuters

Поставки западной техники играют ключевую роль для украинской армии, без них не поможет даже мобилизация. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью телеканалу NTA.

Он подчеркнул, что без военной помощи от союзников войскам не удастся добиться успеха. «Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем», — заметил аналитик.

По его словам, украинские военные оказались в невыгодном положении после вынужденного перехода в стратегическую оборону, а инициатива сейчас на стороне противника. Единственное, что способно переломить ситуацию на поле боя, — поставка вооружения со стороны Запада, заключил Жданов.

Ранее агентство Reuters рассказало, что Украина получила от Евросоюза 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона за текущий год.

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      Марина Совина
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