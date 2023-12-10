На Украине указали на важность военной помощи от Запада
Поставки западной техники играют ключевую роль для украинской армии, без них не поможет даже мобилизация. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью телеканалу NTA.
Он подчеркнул, что без военной помощи от союзников войскам не удастся добиться успеха. «Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем», — заметил аналитик.
По его словам, украинские военные оказались в невыгодном положении после вынужденного перехода в стратегическую оборону, а инициатива сейчас на стороне противника. Единственное, что способно переломить ситуацию на поле боя, — поставка вооружения со стороны Запада, заключил Жданов.
Ранее агентство Reuters рассказало, что Украина получила от Евросоюза 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона за текущий год.