Военный аналитик Жданов: для ВСУ мобилизация бесполезна без западной техники

Поставки западной техники играют ключевую роль для украинской армии, без них не поможет даже мобилизация. Об этом заявил украинский военный эксперт Олег Жданов в интервью телеканалу NTA.

Он подчеркнул, что без военной помощи от союзников войскам не удастся добиться успеха. «Людей набрать, мобилизовать и мотивировать мы можем. Но без техники и оружия мы ничего с ними не сделаем», — заметил аналитик.

По его словам, украинские военные оказались в невыгодном положении после вынужденного перехода в стратегическую оборону, а инициатива сейчас на стороне противника. Единственное, что способно переломить ситуацию на поле боя, — поставка вооружения со стороны Запада, заключил Жданов.

Ранее агентство Reuters рассказало, что Украина получила от Евросоюза 480 тысяч снарядов вместо обещанного одного миллиона за текущий год.