Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
09:36, 10 декабря 2023Экономика

Названы «черные лебеди» кризиса мировой экономики

РИА Новости о мировой экономике: главный «черный лебедь» еще не прилетел

Фото: Nicholas Cappello / Unsplash

Главные причины кризиса мировой экономики следует искать на рынках продовольствия, в вопросах миграции населения и особенности мировой логистики, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Среди других причин, говорящих о серьезности имеющихся проблем, они называли дефицит крупнейших экономик, снижение глобальной торговли и ситуацию на рынке жилья. В частности, признаками новых «черных лебедей» мирового кризиса являются рекордный рост госдолга США, разрушение устоявшихся логистических цепочек, лавина санкций. К слову, ситуацию с долгами США ранее не раз называли угрозой мировой экономике, в том числе ведущие американские издания и эксперты.

Побеседовавшие с журналистам специалисты сошлись во мнении о том, что, несмотря на перегрев некоторых рынков, основная причина глобального кризиса еще не дала о себе знать, а главный «лебедь» пока не прилетел. «Проблем в мировой экономике всегда хватает, но ни одна не выглядит фатальной», — цитирует агентство эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова.

Согласно концепции писателя Нассима Талеба, которую он изложил в своей одноименной книге, опубликованной в 2007 году, термином «черный лебедь» обозначаются труднопрогнозируемые и редкие события, имеющие значительные последствия и особые характеристики.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      Илон Маск обратился к Зеленскому с требованием

      Суд в Германии разрешил экстрадировать лишившего жизни транс-мужчину россиянина

      Французские военные сбили над Красным морем два дрона

      Названы «черные лебеди» кризиса мировой экономики

      Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ до девяти матчей

      В Москву доставили сотню эвакуированных из сектора Газа россиян

      Посетители бара устроили драку со стрельбой в российском городе

      Дубль и передача Кучерова принесли «Тампе» победу в матче НХЛ

      Главы Израиля и США не приедут на инаугурацию нового президента Аргентины

      Несвойственный для Зеленского шаг. Что могло заставить украинского лидера отменить выступление перед сенаторами США?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости