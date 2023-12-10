Названы «черные лебеди» кризиса мировой экономики

РИА Новости о мировой экономике: главный «черный лебедь» еще не прилетел

Главные причины кризиса мировой экономики следует искать на рынках продовольствия, в вопросах миграции населения и особенности мировой логистики, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Среди других причин, говорящих о серьезности имеющихся проблем, они называли дефицит крупнейших экономик, снижение глобальной торговли и ситуацию на рынке жилья. В частности, признаками новых «черных лебедей» мирового кризиса являются рекордный рост госдолга США, разрушение устоявшихся логистических цепочек, лавина санкций. К слову, ситуацию с долгами США ранее не раз называли угрозой мировой экономике, в том числе ведущие американские издания и эксперты.

Побеседовавшие с журналистам специалисты сошлись во мнении о том, что, несмотря на перегрев некоторых рынков, основная причина глобального кризиса еще не дала о себе знать, а главный «лебедь» пока не прилетел. «Проблем в мировой экономике всегда хватает, но ни одна не выглядит фатальной», — цитирует агентство эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерия Емельянова.

Согласно концепции писателя Нассима Талеба, которую он изложил в своей одноименной книге, опубликованной в 2007 году, термином «черный лебедь» обозначаются труднопрогнозируемые и редкие события, имеющие значительные последствия и особые характеристики.